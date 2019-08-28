Petrol bilgilerini kourmak için elimden geleni yapacağım

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD’nin petrol yaptırımlarını değerlendirerek, "Petrol endüstrisi düşman saldırının ön saflarında yer almaktadır. ABD’nin bu sektöre zarar vermeye uğraştığı için bunu ciddi şekilde korumalıyız." dedi.

Petrol Bakanlığında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zengenge, İstihbarat Bakanlığının kurumlara sızmayı amaçlayan casuslarla ilgili bildirisine değinerek, "Casuslarla mücadele ülkenin güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının görevi. Ben de petrol bilgilerini korumak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Zengene, Tahran’la olası bir anlaşma gerçekleştiği takdirde İran’ın uygulayacağı petrol üretimi artırma planına ilişkin, "Ülkenin petrol üretimini en üst seviyeye çıkarmak üç gün bile sürmez." açıklamasını yaptı.

İran’ın petrol ihracatının son durumu hakkında Zengene, ülkenin petrol ihraç etmeyi sürdüreceğini bildirdi.