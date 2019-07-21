Suudi Arabistan İran'ın petrol arzı boşluğunu dolduramaz

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bu bakanlığın ekonomik savaşın ön cephesinde mücadele etmekte olduğunu belirtti.

İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran’a ait petrol tankerine el koymasına dair Zengene, “Henüz (petrol sevkiyatı ile ilgili) bir sorun olmadığını söyleyebilirim ancak buna dikkat etmemiz gerekir.” dedi.

Zengene, Avrupa’nın İran ile ticaret yapmak için kurduğu INSTEX adli mali mekanizma hakkında, “Bu konuda yeni gelişmelerle ilgili bilgi sahibi değilim, fakat bu kanal petrol parası ile çalışacaktir.” ifadesini kullandı.

Bakan Zengene, sözlerinin bir kısmında da, “Petrol arzı konusunda İran’ın boşluğunu ne Suudi Arabistan ne de başka bir ülke doldurabilir.” değerlendirmesinde bulundu.