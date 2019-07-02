  1. Ekonomi
2 Temmuz 2019 - 16:02

6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı başladı

6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı başladı

6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı Avusturya'nın başkaneti Viyana'da başladı.

İran Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı Avusturya'nın başkaneti Viyana'da başladı. Toplantıda İran'ı Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene temsil ediyor.

OPEC Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanları katıldı.

Viyana'da dün düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın sona ermesinin ardından açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, İran’ın üretim kısıntılarından muaf tutulma talebinin onaylandığını belirtmişti.

News Code 1879631
Ruya FEREYDUNI

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