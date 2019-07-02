İran ve Suudi Arabistan OPEC zirvesinde görüştü

Rusya merkezli RT Arabic kanalına göre, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 176. Olağan Toplantısı sırasında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile görüştü.

Buna göre, İranlı ve Suudi Arabistanlı bakanları arasında yapılan görüşmenin detayları hakkında henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

Zengene’nin Falih ile görüşmesi uluslararası haber ajansları tarafından dikkatle izlendi.

OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

Öte yandan Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıkladı.

176. Toplantı'da alınan kararların yer aldığı metinde, 9 aylık petrol üretimini kısıtlama kararının 31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Bir sonraki OPEC toplantısının 5 Aralık 2019’da yapılacağı kaydedildi.