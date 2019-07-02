İran petrol üretimi kesintisinden muaf tutuldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın sona ermesinin ardından açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, İran’ın üretim kısıntılarından muaf tutulma talebinin onaylandığını belirtti.

Zengene ayrıca, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin arasındaki İşbirliği Şartı’nın bağlayıcı oldmadığını ifade ederek, “Bu şart OPEC'in operasyonel ve karar alma mekanizmaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.” dedi.

Viyana’da verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini söyleyen Zengene, İran’ın aradığına kavuştuğunu dile getirdi.

Bakan Zengene, OPEC’in siyasi olup olmadığına dair sorulan bir soruya, “Petrolün biraz siyasete bağlı olduğu için güçlü bir politik yapıya sahip olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Ancak bazıları petrolü İran ve Venezuela gibi üreticilere karşı bir araç olarak kullanıyorlar.” yanıtını verdi.

Öte yandan Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, yaptığı açıklamada geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını söyledi.