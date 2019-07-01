İran Petrol Bakanı'ndan OPEC değerlendirmesi

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün sabah saatlerinde Viyana ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

OPEC’in son durumunu değerlendiren Zengene, “OPEC üyelerinin çoğusu İran’ın dostu, fakat İran hiçbir ülkeye düşmanlık yapmazken, OPEC'in birkaç üyesi büyük İran ulusuna karşı düşmanlık yapıyor.” dedi.

İran’ın OPEC dışındaki petrol ihracatçısı ülkelerle işbirliği desteklediğini belirten Zengene, şunları söyledi:

“OPEC’in ilk önce kendi üyeleri arasında uzlaşı sağlaması lazım. Bazı komşularımızın İran’a karşı düşmanlığı bırakıp uzatılan dostluk elimizi tutumaları daha iyi olur. OPEC’te birlik olmadan başka bir konuya girmek faydasız bir jest olarak kalacaktır.”

Zengene, “Bazı OPEC üyeleri diğer üyelerin çıkarlarını vurmaya çalıştığında, OPEC çöküşe gider.” değerlendirmesini yaptı.

176. OPEC Olağan Toplantısı ve 6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı sırasıyla 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın başkanti Viyana'da yapılacaktır.