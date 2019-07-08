İran Petrol Bakanı Bijen Zengene dün akşam devlet televizyonuna verdiği röportajda, gündemi değerlendirdi.

İran'ın petrol satışı hakkında Zengene, “Amerikalıların petrol bilgilerimizi kötüye kullanmasını önlemek için etraflıca açıklama yapmıyoruz. Petrol konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Düşmanın üstesinden geleceğiz. Bana göre İran'ın petrol durumu iyiye doğru gidiyor." dedi.

Zengene, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 176’ncı OPEC Olağan Toplantısı'da alınan günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim kesintisini öngören kararın İran, Venezuela ve Libya'yı kapsamadığını belirterek, “Eğer durumumuz normale dönüşürse en yüksek üretim ve ihracat seviyelerine ulaşacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini öne süren Suudi Arabistan Enerji Bakanı’nın iddialarına ilişkin sorulan soruya Zengene, “O saygın bir teknokrat ve biz genellikle siyasi yorumlarını duymuyoruz. Muhtemelen ona bölye bir siyasi ifadeyi kullanmasını emretmişlerdir. İran, enerji güvenliğini tehdit etmiyor, tersine bölgedeki enerji istikrarı ve güvenliğinin de en büyük garantörüdür. En baştan petrolün siyasileştirilmemesi gerektiğini söyledik.” yanıtını verdi.

Zengene, “OPEC’e İran, Venezuela ve Libya’ya karşı ABD tarafından uygulanan gayri meşru yaptırımları kınamasını söyledim.” ifadesini kullandı.

Bakan Zengene, dünyadaki enerjinin istikrar ve güvenliği bozan ülkenin petrolü silah olarak kullanan ABD olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Eğer petrol bir silahsa, herkes onu kullanma hakkına sahiptir. Fakat petrol silah değil. Enerji güvenliğinden yararlanırız. Eğer güvenlik ortadan kalkarsa hepimiz zarar göreceğiz.”

İranlı yetkili, “Enerji güvenliğinin azaltılması petrol fiyatlarının artmasına neden oluyor ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bundan yararlanıyor.” diye konuştu.

Bijen Zengene sözlerinin bir kısmında da OPEC dışında alınan kararların bu örgütün hayatta kalmasını tehdit ettiğini aktardı.