Tahran'da Milli Birlik listesi önde gidiyor

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar gruplardan "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi" tarafından belirlenen 30 kişilik Tahran milletvekilleri ortak aday listesi Milli Birlik önde gidiyor.

30 kişilik Tahran milletvekilleri ortak aday listesinin başında eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yer alıyor.

Listede Murtaza Agatahrani ve Seyyid Mustafa Mir Selim gibi önemli muhafazakar siyasetçiler bulunuyor.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.