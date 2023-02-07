Fotoğraf 7 Şubat 2023 - 10:57 Download photos Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden fotoğraflar Türkiye'de ve Suriye'de can kayıpları ve büyük yıkımlarla sonuçlanan depremden yeni fotoğraflar... Ekler Fotoğraf Türkiye Suriye Deprem yeni deprem depremzedeler İlgili haberler BM, Türkiye ve Suriye için yardım çağrısında bulundu Hizbullah'tan Türkiye'ye taziye mesajı FIFA'dan Türkiye'ye taziye mesajı İran Spor Bakanı'ndan Malatya'da depremde mahsur kalan 3 sporcu için talimat Emir Abdullahiyan: Türk halkının yanındayız İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Türkiye'ye başsağlığı mesajı İran'dan deprem mesajı: Her türlü yardım için hazırız Türkiye'deki depremde son durum; 3 bin 549 ölü
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