7 Şubat 2023 - 10:57

Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden fotoğraflar

Türkiye'de ve Suriye'de can kayıpları ve büyük yıkımlarla sonuçlanan depremden yeni fotoğraflar...

              

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