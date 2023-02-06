İran'dan deprem mesajı: Her türlü yardım için hazırız

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, dost ve komşu ülke Türkiye ve Suriye’de meydana gelen ve önemli ölçüde can kaybına ve birçok kişinin yaralanmasına yol açan korkunç depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İran'ın Suriye ve Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, Tahran'ın iki ülkeye deprem için ‘gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu’ bildirdi.

Türkiye ve Suriye'de şiddetli deprem

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014'e yükseldiğini açıkladı.

Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmed Damiriya yaptığı açıklamada, İskenderun’un kuzeyini vuran deprem sonucu Halep, Hama ve Lazkiye vilayetlerinde nihai olmayan sonuca göre 430 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1315’e yakın yaralının kaydedildiğini duyurdu.