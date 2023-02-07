Hizbullah'tan Türkiye'ye taziye mesajı

Lübnan Hizbullah hareketi yaptığı açıklamada, bu iki ülkede meydana gelen deprem ve maruz kaldıkları felaket nedeniyle Suriye ve Türkiye halkına başsağlığı diledi.

Hizbullah ayrıca tüm ülkeleri, hükümetleri ve uluslararası ve insani yardım kuruluşlarını enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak, yaralılara yardım etmek ve mültecileri barındırmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Kahramanmaraş’taki 7,8 büyüklüğündeki deprem, Batı Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinin birçok bölümünü salladı. Deprem, Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Yunanistan, Bulgaristan dahil olmak üzere Ukrayna ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde de hissedildi.

Kaynak: Tevhid Haber