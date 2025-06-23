Fotoğraf 23 Haziran 2025 - 05:08 Download photos Tebriz’de halk, ABD ve İsrail’in saldırısını protesto etti Tebriz halkı, ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde protesto etti. Ekler Tebriz Siyonist İsrail ABD 1 İran İlgili haberler İran'da İsrail'e ait Hermes 900 silahlı İHA düşürüldü ABD’nin İran’a saldırısı sonrası Fars Körfezi ülkelerinde alarm durumu İran'ın BM temsilcisi: ABD müzakereleri sabote etti Güvenlik Konseyi toplantısı başladı: ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları kınandı Grossi: Müzakere masasına geri dönmeliyiz İranlılar ABD'nin saldırısını kınadı İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail ve ABD'ye karşı karar çıkardı
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