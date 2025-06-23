23 Haziran 2025 - 05:08

Tebriz’de halk, ABD ve İsrail’in saldırısını protesto etti

Tebriz halkı, ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde protesto etti.

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