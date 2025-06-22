Güvenlik Konseyi toplantısı başladı: ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları kınandı

Al Jazeera'ya göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Antonio Guterres'in bir konuşmasıyla, Siyonist rejim ile ABD arasında İran'a karşı tırmanan gerginliğe odaklanan üçüncü acil toplantısını başlattı.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı sorumsuz ve provokatif eylemlerini en sert şekilde kınadı.

Sputnik televizyonunua göre, Rusya’nın BM temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası topluma tamamen saygısızlık olduğunu belirtti.

Rus temsilci Washington’un İran’da meydana gelebilecek tehlikeli radyolojik sonuçlara karşı kayıtsız kaldığını vurguladı.

Nebenzya, ABD ve İsrail’in kendi kendini yargılayan taraflar olduğunu ve hiçbir suçtan çekinmediklerini söyledi. ABD’nin, İsrail’in isteği doğrultusunda uluslararası hukuku ihlal ederek İran’a saldırdığını ifade eden Nebenzya Amerikalıların diplomasiden yana olmadığını ve kamuoyunda bunu açıkça eleştirdiklerini ekledi. ABD ve İsrail’in bölgedeki çatışmaları sona erdirme talebini görmezden geldiğini, ancak İran’ı suçladığını belirtti.

İngiltere’nin BM temsilcisi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınamadan bölgedeki şiddetin devamının bölgesel barışı tehdit edeceğini söyledi. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın çalışmalarını desteklediklerini ve İran’dan tam işbirliği beklediklerini ifade etti.

Fransa’nın BM temsilcisi ise ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını planlama veya yürütmede yer almadıklarını açıkladı. İran’ın misilleme yapmaması gerektiğini söyleyen temsilci, İran’ın nükleer silah edinmemesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Çin'in temsilcisi, dün İran’daki üç nükleer tesise düzenlenen saldırıyı kınadı. Çinli yetkili, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali ve İran’ın egemenliğine açık bir saldırı olduğunu vurguladı. Yetkili, bu eylemlerin nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik küresel rejime ciddi bir darbe olduğunu ifade etti.

Pekin temsilcisi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve çatışmanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. İsrail’in bu ateşkesi kabul etmesi gerektiğini belirten yetkili durumun kontrolden çıkma ve daha geniş bir çatışmaya dönüşme tehlikesine dikkat çekti. Sivil altyapıların hedef alınmaması ve sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Çin, anlaşmazlıkların yalnızca diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin altını çizdi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi ise Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, İran’a yönelik dünkü saldırıları savunarak, “Ordumuz, İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini ortadan kaldırmak amacıyla Fordo da dahil olmak üzere üç nükleer tesisi hedef aldı” dedi.

Amerikalı temsilci, bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü ve İran’ın İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlattığını iddia etti.

Temsilci “Artık askeri müdahale zamanı gelmiştir. ABD, kendisini ve müttefiklerini savunmak için harekete geçmiştir” ifadelerini kullandı.

ABD temsilcisi ayrıca, İran ve müttefiklerinin Irak ve Afganistan’daki savaşlarda binlerce Amerikan askerini öldürdüğünü iddia etti. İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten yetkili, “Trump’ın da dediği gibi, ABD’ye yönelik doğrudan veya dolaylı her saldırının cevabı olacaktır” dedi. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın son raporunun, İran’ın kurallara uymadığını ortaya koyduğunu söyledi.

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