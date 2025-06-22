İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail ve ABD'ye karşı karar çıkardı

İslam İşbirliği Teşkilatı, bir kararda İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı.

Kararın en önemli paragraflarında şunlar belirtiliyor:

-Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerine yapılan saldırılar savaş suçu olarak kabul edildi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak kabul edildi.

-İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca kendini savunma hakkı vurgulandı.

-Saldırganlığın derhal durdurulması ve İsrail'in tam olarak sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

-Güvenlik Konseyi'nden, Sözleşme'nin VII. Bölümü uyarınca İsrail'e karşı harekete geçmesi istendi.

-Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasının gerekliliğinin vurgulanması.