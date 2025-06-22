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22 Haz 2025 19:40

İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail ve ABD'ye karşı karar çıkardı

İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail ve ABD'ye karşı karar çıkardı

İslam İşbirliği Teşkilatı, bir kararda İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, bir kararda İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı.

Kararın en önemli paragraflarında şunlar belirtiliyor:

-Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerine yapılan saldırılar savaş suçu olarak kabul edildi ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak kabul edildi.

-İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca kendini savunma hakkı vurgulandı.

-Saldırganlığın derhal durdurulması ve İsrail'in tam olarak sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

-Güvenlik Konseyi'nden, Sözleşme'nin VII. Bölümü uyarınca İsrail'e karşı harekete geçmesi istendi.

-Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasının gerekliliğinin vurgulanması.

News ID 1928082

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