Grossi: Müzakere masasına geri dönmeliyiz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı başkanı Rafael Grossi, Güvenlik Konseyi toplantısında şünları söyledi:

"Diplomasi için kısa bir fırsat penceremiz var, müzakere masasına geri dönmeliyiz.

Ajans müfettişleri İran'ın tesislerini ziyaret edebilmeli.

Şu anda hiç kimse Fordo tesisindeki hasarı tahmin edemiyor.

İran, Ajansa saldırılar sonucunda tesisteki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmediğini bildirdi.

Ajans, saldırıların nükleer tesisleri hedef almaması gerektiğini tekrar vurgulamaktadır."