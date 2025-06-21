Hayfa Belediye Başkanı'ndan İran’la ateşkes çağrısı

İşgal altındaki Hayfa kentinin Belediye Başkanı Yona Yahva, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, tek talebinin İran’la bir ateşkes olduğunu ifade etti.

Yahva, Trump’ın iki haftalık süre tanımasına da atıfta bulunarak, “Trump’ı beklemek için bu kadar zaman kaybedilmemeli. İran’ın füze saldırılarının sonucu yalnızca yıkım ve güvensizlik oldu” dedi.

Donald Trump’ın İran’a yönelik yaklaşımını da eleştiren Yahva, Cenevre’de İran ile Avrupalı temsilciler arasında yürütülen müzakerelerin barışla sonuçlanmasını beklediğini belirtti.