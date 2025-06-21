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21 Haz 2025 11:41

Hayfa Belediye Başkanı'ndan İran’la ateşkes çağrısı

Hayfa Belediye Başkanı'ndan İran’la ateşkes çağrısı

İran'ın füze saldırılarının yıkım ve güvensizlikten başka bir şey getirmediğini belirten Hayfa Belediye Başkanı, tek isteğinin İran ile ateşkes sağlanması olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Hayfa kentinin Belediye Başkanı Yona Yahva, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, tek talebinin İran’la bir ateşkes olduğunu ifade etti.

Yahva, Trump’ın iki haftalık süre tanımasına da atıfta bulunarak, “Trump’ı beklemek için bu kadar zaman kaybedilmemeli. İran’ın füze saldırılarının sonucu yalnızca yıkım ve güvensizlik oldu” dedi.

Donald Trump’ın İran’a yönelik yaklaşımını da eleştiren Yahva, Cenevre’de İran ile Avrupalı temsilciler arasında yürütülen müzakerelerin barışla sonuçlanmasını beklediğini belirtti.

News ID 1928017

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