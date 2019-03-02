İran'dan BAE'ye sert yanıt; esastan yanlıştır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi BAE Dışişleri Bakanı’nın iddialarına tepki olarak, “Bazı ülkeler sorunlu politikalarını örtbas etmek için boş iddialarda bulunmayı tercih ediyor.” ifadelerinde bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid’in İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin asçılış törenindeki iddialarını eleştirerek şöyle dedi: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın amacı üye ülkeler arasında yakın bağ kurmaktı fakat bu teşkilatın toplantılarını suistimal ederek diğer üyelere karşı yalan dolan iddialarda bulunmak yanlış bir girşim.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şu şekilde sürdürdü: BAE’li yetkilinin bu toplantıda İra’a karşı söyledikleri gerçek dışıdır. İran’ın söz konusu adalar üzerindeki hakimiyeti konusunda herhangi bir şüphe ortada yokken böylesi iddiaların ortaya atılması bu adaların hukuki koşullarını değiştiremez.

Behram Kasımi ilaveten, “İran’ın diğer ülkelerin içişlerine karışması iddiaları da tamamen mesnetsizdir; bu BAE’li yetkiliye ülkesinin müdahalesi sonucu Yemen’in sürüklendiği insani faciayı dikkate almasını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.