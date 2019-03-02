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2 Mart 2019 - 08:23

İran'dan Senegal ile Nijerya'ya tebrik mesajı

İran'dan Senegal ile Nijerya'ya tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Senegal ve Nijerya'daki başarılı seçimler için her iki ülkenin halkını tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Senegal ve Nijerya'daki başarılı seçimler için her iki ülkenin halkını tebrik etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i ve Nijerya devlet başkanı Muhammed Buhari’yi yeniden göreve seçilmesinden ötürü başarılar dileyen Kasımi, İran ile Senegal ve Nijerya arasındaki ilişkilerin yapılan başarılı seçimler sonucu daha fazla artmasını temenni etti.

Senegal'de pazar günü düzenlenen 11. cumhurbaşkanı seçiminin galibi, oyların yüzde 58,27'sini alan iktidardaki Benno Bokk Yakaar koalisyonunun adayı Cumhurbaşkanı Macky Sall olmuştu.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da mevcut devlet başkanı ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Muhammed Buhari, ya da sevenlerinin isimlendirmesiyle “Baba Buhari”, 15 milyon seçmenin oyuyla yeniden devlet başkanı seçilmişti.

News Code 1877011
Muhammed BURHAN

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