Erdoğan, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’nın CrhristChurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili mesaj yayımladı.

TRT Haber'e göre; Erdoğan, mesajında, “Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, “Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır 48 kişi yaralandı.