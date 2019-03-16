Türkiye'den Brüksel’e çifte standart uyarısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi 54. toplantısının ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması ve bazı konuların görüşülmesi açısında bu toplantı iyi bir fırsattı" değerlendirmesinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün Brüksel'deki görüşmesinin ardından mesajlar veren AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi. Çavuşoğlu ise Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine bağlılığının altını çizdi ve Türkiye'ye çifte standart uygulandığına vurgu yaptı.



4 YIL SONRA İLK TOPLANTI

Sabah'a göre, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Çavuşoğlu ve Mogherini arasındaki toplantıdan sonra yayımlanan açıklamada, AB'nin Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon göçmenin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çabalarını takdir ettiği vurgulandı. Ayrıca Suriye, Irak, İran ve Ortadoğu barış süreci Libya gibi dış politika konularında AB-Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun öneminin altı çizildi. Hahn basın toplantısında "Türkiye, AB için son derece önemli stratejik partnerdir. Bu diyaloğu sürdürmek bizim için çok önemli" derken Mogherini, yaklaşık 4 yılın ardından düzenlenen toplantının öneminin altını çizdi.



AB'YE OHAL ELEŞTİRİSİ

Brüksel'deki toplantıdan sonra yayımlanan ortak açıklamada AB'nin 15 Temmuz darbe girişimini güçlü şekilde kınadığı belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, OHAL nedeniyle Türkiye'nin yersiz eleştirilere maruz kaldığını ifade ederek, "Aynı eleştiriler Fransa'ya gitmedi. Fransa'daki de ciddi bir terör saldırısıydı küçümsemiyoruz, ama bizdeki darbe girişimiydi. Fransa aynı OHAL'i ilan etti. İşte bu 'dayanışma anlayışıyla' içinde bulunduğumuz bir çifte standarttır" dedi. Çavuşoğlu, Belçika'daki yargının PKK'yı aklamaya çalıştığını belirterek, AB'ye Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleriyle mücadelesine destek vermesi çağrısında bulundu.