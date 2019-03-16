Bakan Zarif'ten Yeni Zelanda'daki terör eylemine kınama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yapılan terör eylemine tepki göstererek, “İran halkı olarak, bu eylemlerden derinden etkilendik ancak şaşırmadık.” dedi.

Zarif, terör eylemine tepki olarak Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"ABD’ye seyahat etmeleri yasaklanan, kızlarının Fransa okullarında dini yükümlülüklerini yerine getiremeyen İran halkı olarak, ırkçılık ve İslam’dan nefret etmenin sonuçlarını çok iyi biliyoruz."

Bakan Zarif, dün akşam saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam ülkelerinin bu korkunç cinayete sert bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki “Al-Nur” ve “Nurd” camiilerine yönelik düzenlenen saldırlar sonucu en az 49 kişi hayatını yitirirken, 50 kişi de yaralanmıştı.