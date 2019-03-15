İran’dan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bu cinayeti “inanlık dışı ve bararca” olarak niteleyen Kasım, Yeni Zelanda hükümetinden ırkçı eylemlerinin faillerini yakalayıp bir an önce adalete teslim etmesini istedi.

Terör saldırıya ilişkin Behram Kasımi, “Neresi olursa olsun çeşitli gerekçelerle herhangi bir kişi veya kişiler tarafından yapılan her türlü terör eylemi, tüm ülkelerce kınanmalı, ayrıca hükümetler ırkçı ve İslam karşıtı akımlar ve düşüncelerin ülkelerinin vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu tehlikeye atmasına izin vermemelidir.” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi ise yaralandı.