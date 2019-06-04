İran'dan Sudanlı gruplara 'şiddeti durdurun' çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Sudan’daki gerilimin artması ve iç anlaşmazlığın derinleşmesinden dolayı derin endişe duyduklarını belirterek, “Bu krizle ilgisi olan tüm grupların birbirini suçlama, nefret yayma ve güvensizlik yaratma gibi davranışlardan kaçınarak krizi çözmek için siyasi, demokratik ve diyalog sürecine başvurması gerekiyor.” dedi.

Sudan’daki olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Musevi, Sudan halkının şiddet, radikalizm ve terörizimi eğitip yayma konusunda sabıkası olan tarafların Sudan'ın iç işlerine müdahalelerine dair dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Musevi ayrıca, "Yabancı güçlerin müdahalesi krizi karmaşık bir hale getirip uzatabilir. Sudan’daki güç kavgası ve ülkenin yabancı güçlerin çekişme alanına dönüşmesinden büyük endişe duyuyoruz. Müslümanların büyük bayramı arifesinde tüm grupların halkın isteğine saygı göstererek ihtilafları sona erdirmelerini ve iç istikrar ile güvenliğin geri dönüşü için adım atmalarını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'daki genel karargah önünde Askeri Konsey tarafından öldürülenlerin sayısının en az 35 kişi olduğu belirtilmişti.