İran Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Bugün sabah saatlerinde haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan İran Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, “Rusya'dan savunma sistemi S-400 alımı için herhangi bir talepte bulunmadık. Uzmanlarımız ona benzer sistem yaptıkları için Rus sistemine ihtiyacımız yok.” dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediğini belirten Musevi “AB’den beklentimiz ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası taahhütlerine bağlı kalmasıydı. Günümüzde, bir ülkenin iç hukukunu sınırların ötesine çıkarması ve siyasetinde tek taraflılığı izlemesi esef verici.” ifadelerini kullandı.

Musevi, İran'dan Batı'ya nükleer ültimatomla ilgili olarak, “Avrupa tarafından atılan somut bir adıma tanık olmadık ve geri kalan zamanda pratik adımlar atmalarını umuyoruz, çünkü aksi takdirde İran'ın ikinci adımını atacağını biliyorlar.Avrupa tarafının nasıl bir çözüm önereceğini görmemiz gerekiyor ve ardından buna göre harekete geçeceğiz.” açıklamasını yaptı.

'INSTEX’e umudumuz yok'

İran ve Avrupa arasında ticareti kolaylaştıracak mali mekanizma INSTEX’in Alman yöneticisi Per Fischer’in Tahran’da bulunduğunu dile getiren Musevi, “INSTEX’e umudumuz yok. Eğer bir çözüm olsaydı, şimdiye kadar etkili olabilirdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Musevi ayrıca, "Nükleer anlaşmayla ilgili olmayan konular değil sadece anlaşma tüzüğüne odaklanmak gerektiğine inanıyoruz, ne bir kelime fazla ne de bir kelime eksik." diye konuştu.

Japon Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti

Japon Başbakanı Şinzo Abe'nin yapacağı Tahran ziyaretine ilişkin Musevi, şu açıklamalarda bulundu:

"İki ülkenin bölgesel ve uluslararası konularla ilgili endişeleri var. Doğal olarak, Tahran ziyareti iki ülke arasındaki münasebetleri kapsamakta. Bu ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. İki taraf bölgesel ve küresel konular hakkındaki görüşlerini paylaşacaktır."

İran, Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerle tek tek görüşmeye hazır

Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerle tek tek görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Zarif’in önerdiği teklifinin bu bölgedeki tüm ülkeleri kapsadığına dikkati çekti.

'Avrupa İran’ın kararlarını belirleyecek durumda değil'

Musevi, İran'ın eylemleri konusunda endişe duyduklarını ileri süren Alman ve AB yetkililerin iddialarına tepki göstererek, "Onlar İran’ın kararlarını belirleyecek durumda değil. Aslında biz onların bölgedeki eylemleri ve dengesiz kararlarından endişeliyiz. Dolayısıyla alacaklı ve endişeli olan taraf İran’dır. Onların bu konuya girmeye hakkı yok." dedi.

ABD ile yeniden müzakere

ABD ile yeniden müzakereye dair Musevi, şunları kaydetti:

"Trump’ın hükümeti nükleer anlaşmadan gayri meşru bir şekilde geri çekildeği için İran hakkında öneride bulunacak durumda değil. ABD’liler İran halkı azami baskı altındayken müzakereden söz etmemeleri.

Musevi bir gazetecinin “İran tarafından arabuluculuk yapmak için görevi olan bir isim var mı?” şeklindeki sorusuna, "Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere için kimsenin İran tarafından görevlendirilmiş değil. Bunu onaylamıyorum, fakat gerginliği yatıştırma hususunda dostlarmızın sözlerini dinleyeceğiz. Bölgedeki krizlerin kaynağına odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz.” yanıtını verdi.