İran'dan Fransa Cumhurbaşkanı'nın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump ile görüşmesinde Emmanuel Macron'un İran hakkındaki iddialarına tepki gösteren Musevi, “Avrup tarafları ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesinden bugüne kadar bazı ifadeler ve siyasi açıklamalar dışında pratikte yükümlülüklerini yerine getirmediler ve İran’a çok taraflı anlaşmadan yararlanmasına yardımcı olmadılar.” dedi.

Musevi ayrıca, “Şimdiki durumda onların nükleer anlaşma ile alakası olmayan konuları öne atması sadece anlaşmanın korunmasına yardımcı olmuyor aynı zamanda geri kalan taraflar arasında itimatsızlık yaratıyor ve ABD’nin gayri meşru eyleminin hedefi olan anlaşmanın çöküşünün ivme kazanmasına hizmet ediyor.” ifadelerini kullandı.

Abbas Musevi, ABD Başkanı Trump’ın bu görüşmede İran'la ilgili tekrarlayan mesnetsiz ve çelişkili iddiarını “değersiz” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini ve dünyanın Nazi işgalinden kurtarılmasını sağlayan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Fransa'da ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.