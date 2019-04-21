Sudan'da üst düzey yöneticiler cezaevine gönderildi

Yerel basında yer alan haberlerde, Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, yardımcılarından Nafi Ali Nafi, eski Meclis Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir'in yakalanarak başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne gönderildiği belirtildi.

UKP üyelerine yönelik gözaltı operasyonlarında, daha önce de Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, eski Hartum Valisi Abdulrahman Hazır, Sudanlı iş adamları Cemal el-Vali, Abdulbasit Hamza ve Cemal Zamkan ile eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği kaydedilmişti.

Sputnik'e göre, Beşir'in de geçen çarşamba günü başkentteki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti.