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17 Nisan 2019 - 19:34

Sudan'da devrik lider Beşir hapishaneye nakledildi

Sudan'da devrik lider Beşir hapishaneye nakledildi

Sudan'da askeri kaynaklar, devrik lider Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'daki Kuber hapishanesine nakledildiğini bildirdi.

Sudan'daki "Ahir Lahza" gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, devrik lider Ömer el-Beşir'in dün akşam ev hapsinde tutulduğu konuk evinden başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesine nakledildiği belirtildi. 

Haberde, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin eski Cumhurbaşkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyerek, ülkesinde asil bir şekilde yargılanacağı sözünü yerine getirdiği ifade edildi. 

Askeri kaynaklar, nakil işleminin Askeri Geçiş Konseyi denetiminde ve sıkı önlemler altında gerçekleştirildiğini aktarırken, Konsey, henüz bu konuda açıklama yapmadı. 

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Katar dönüşünde Hartum Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı. 

AA

News Code 1878042

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