Erdoğan Bosna Hersek'e gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Altun, Türkiye'nin Balkanlar'a verdiği önem çerçevesinde "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci"ne etkin şekilde katkıda bulunduğunu vurguladı.
Toplantıda da Balkanlar'da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağına işaret etti.
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra, toplantıya katılan bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği Althea Harekatı Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda görevli askerleri de ziyaret edeceğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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