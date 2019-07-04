Japonya Başbakanı'ndan Erdoğan'a İran önerisi

NTV'ye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası gündemin sıcak başlıklarını değerlendiren Erdoğan, ABD-İran gerginliği için Japonya Başbakanı Abe'nin birlikte hareket etme önerisi getirdiğini belirterek, "Abe ile yaptığımız görüşmede Abe 'Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?' dedi. Ben de 'Niye olmasın' dedim. 'Her ikisiyle de gerek Ruhani gerek Ayetullah Hamanei ile görüşmelerde bulunabilirim' dedim. 'Beraber derseniz, beraber de olabilir' dedim. O konuda bir sıkıntımız yok." dedi.