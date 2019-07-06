Erdoğan, Putin ile görüştü

AA'nın haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı diledi.