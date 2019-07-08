Erdoğan'dan son dakika S-400 açıklaması

TRT'ye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Yerleşim planlarının sorumluluğu da tamamen Milli Savunma, Genel Kurmay Başkanlığına ait. Onlar da planlamayı yapacaklar ve bizim önümüze getirecekler. Ondan sonra da gelen tüm S-400'ler buralarda konuşlanacaktır. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun.