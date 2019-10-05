İran Fars Körfezi'ndeki kapsamlı güvenliği korumak istiyor

İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari, Bosna-Hersek Halk Meclis Başkanı Bakir İzetbeğoviç ile bir araya gelerek, yeniden Demokratik Eylem Partisi (SDA) genel başkanlığına seçilmesini tebrik etti.

Bu görüşme sırasında İran’ın en önemli bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısındaki tutumunu açıklayan Haydari, “İran’ın Fars Körfezi'nde kapsamlı güvenliği koruma konusundaki yaklaşımı, bölgesel işbirliğinin artması ve yabancı güçlerin yasadışı müdahalesinin önlenmesi çerçevesindedir.” ifadelerinde bulundu.

Bosna-Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önemine dikkati çekerek, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile münasebetlerini genişletme isteğinde olduğunu vurguladı.