  1. Ekonomi
6 Temmuz 2019 - 11:29

Tütkiye Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal atandı

Tütkiye Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal atandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak yerine, Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

TRT'ye göre, Konuyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yine bir başka Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak, yerine Profesör Doktor Şeref Kalaycı getirildi.

Anayasa Mahkemesine yeni üye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Selahaddin Menteş'i getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Menteş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevini yürütüyordu.

Mahkeme üyelerinin 3’ünü Meclis, 12’sini ise Cumhurbaşkanı seçiyor.

News Code 1879699
Azar MAHDAVAN

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