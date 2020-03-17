Moskova: Koronavirüs konusunda Rusya'nın İran'a desteği sürecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a desteğinin süreceğini belirtti.

Moskova'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmak için attığı adımlara değinen Ryabkov, "Moskova, (AB'nin İran'la ticaret için oluşturduğu mali kanal) INSTEX'e katılmak gibi çeşitli yollarla İran'la işbirliğini geliştirmeye çalışacak" dedi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de Rusya'dan ABD'nin İran'a karşı tek taraflı ve yasadışı yaptırımları konusundaki tutumu için takdir ederek, "Dünya ülkeleri bu konuda birlikte çalışmalıdır" ifadesini kullandı.

İran'ın Moskova Büyükelçisi geçtiğimiz hafta Rusya tarafından İran'a 50 bin adet koronavirüs test kiti gönderildiğini duyurmuştu.