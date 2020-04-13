ABD, İran'ın koronavirüsle mücadelesini engelliyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Toyohisa Kudzoki ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Japonya'yı koronavirüsle mücadelede İran'ın yanıda olduğu için takdir etti.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü sağlık terörizmine değinen Celali, Washington'un koronavirüs salgınıyla mücadele için İran'a tıbbi yardımların gönderilmesini engellediğini söyledi.

Suriye, Irak, Suriye, Libya ve Yemen dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler de bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.

ABD yönetimi, İran, Venezuela, Kuzey Kore, Küba ve Zimbabve gibi ülkelere tek taraflı yaptırımlar uyguluyor.