Rusya: İran'a tıbbi malzeme yardımı yapmaya hazırız

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, dün akşam Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran açıklaması, ABD yaptırımları, koronavirüsle mücadele ile ilaç ve tıbbi malzeme sorunları gibi konular konuşuldu.

Ryabkov bu görüşmede, "Rusya'nın yaptırımlar konusundaki tutumu nettir ve yaptırımların tamamen tek taraflı ve yasadışı olduğuna inanıyoruz. İran'ın yaptırımlar altında koronavirüs salgını ile uğraştığında da aynı tutumu defalarca dile getirdik" dedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için İran'a başsağlığı dileğinde bulunan Ryabkov, İran halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, "Rus yetkililer İran'a tıbbi malzeme ve yardım sağlama konusunda yardımcı olmaya hazır ve çabalarını sürdürecekler" ifadesini kullandı.

Rus yetkili, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerina ilişkin, "Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki sorunlar teknik yollarla çözülmeli politik zihniyeti ile değil. Rusya bu konuda elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.