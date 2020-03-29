Rusya: ABD'nin İran yaptırımları konusunda sessiz kalmayazağız

Rusya’nın Uluslararası Barış Vakfı’nın insani yardımlarının İran’ın Moskova’daki Büyükelçiliğine teslim edildiği belirtildi.Törene İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutsky’nin katıldığı öğrenildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Slutsky, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Küreselleşme Karşıtı Hareketi Başkanı Aleksander İonov'un Telegram kanalında İran’ın Moskova Büyükelçisi’ne ait birer mektup buldum. Bu mektup bir anlamda, koronavirüsün yayıldığı süreçte ABD’nin yaptırmları sonucu İran'da daha da kötüleşen insani duruma yardım için yükselen bir çığlıktır” dedi.

Rus yetkili paylaşımında “Aslında İran'ın dostu ve kardeşi olan Rusya, İran'a yönelik uygulanan ilaç ve tıbbi malzeme yaptırımları konusunda sessiz kalmayacaktır. Rusya Barış Vakfı adına, tıbbi ekipman ve malzeme yadımında bulunduk ve Tahran'ı her düzeyde destekleyeceğiz. Şimdi siyasette hesaplaşma ve hakaret yapma zamanı değil” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan İran'a insani yardım teklifinde bulunan Rus Anti Küreselleşme Hareketi Lideri Aleksander İonov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı mesajda, “Amacımız İran halkının koronavirüsün üstesinden gelmesine yardımcı olmaktır. İran'ın yaptırımlar nedeniyle ne gibi sorunları olduğunu biliyoruz. Böyle bir dönemde bir araya gelerek virüsü yok etmek için her türlü çabayı göstermeliyiz” açıklamasını yaptı.

Rusların İran halkı ile kardeş olduğunu dile getiren İonov, “Biz ilaç ve tıbbi malzeme yaptırımları nedeniyle İran halkının neler çektiğini biliyoruz. Dünyayı bu zor zamanlarda insanlığa çağırmalıyız!” diye konuştu.