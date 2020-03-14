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14 Mar 2020 13:26

Musevi:

İran zor günlerin dostlarını asla unutmaz

İran zor günlerin dostlarını asla unutmaz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'ın zor günlerin dostlarını asla unutmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamadai "Sayın Muhammed Cevad Zarif’in tweetleri ve telefon görüşmelerinin ve İran büyükelçiliklerinin çabalarının ardından Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Fransa ve İngiltere'den yardımlar ulaştı. Bunun yanı sıra Japonya, Katar, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'dan da mali ve tıbbi yardımlar geldi" dedi.

Musevi, paylaşımında İran'ın zor günlerin dostlarını asla unutmayacağını belirtti.

News Code 1885199

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