Rusya'dan İran'a "korona" desteği

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, “Bugün İran’ın Moskova'daki büyükelçiliğine Rusya tarafından 50 bin adet koronavirüs test kiti teslim edildi. Bunlar en kısa sürede İran’a gönderilecektir” dedi.

Rusya’ya koronavriüsle mücadele konusunda verdiği destek için teşekkür eden Celali, Tahran ve Moskova’nın başta sağlık alanı olmak üzere çeşitli konularda da işbirliği seviyesini artırmada kararlı olduğunu dile getirdi.

Celali, koronavirüse karşı mücadelede Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin'in İran tutmunu da takdir ederek, “Umarım yakın gelecekte iki ülkenin bu uluslararası tehdide karşı daha fazla işbirliği yapmasına tanık oluruz” ifadesini kullandı.

Rus Kızılhaçı Başkanı da virüsün yayılmasını önlemek için İran’a tıbbi yardım göndermeye hazır olduğunu ifade etmişti.