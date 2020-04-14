Kuzey Kore'den füze denemesi

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde füze denemesi yaptığını açıkladı. Yetkili, denemede kullanılan füzenin seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara doğru havadan karaya atılan füzelerin sayısının henüz bilinmediğini de dile getirdi.

Kuzey Kore en son 29 Mart'ta Doğu Denizi'nde iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırmıştı.

Kaynak: Haber Global