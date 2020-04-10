Seul: ABD, İran'a insani yardım için yeşil ışık yaktı

"Korea Bizwire" sitesinde yer alan bilgiye göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Washington'un Seul'e İran'a insani yardım göndermesi için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Bu sürecin 6 Nisan'da ABD tarafından onaylandığını aktaran Güney Koreli yetkili, “Yardım sürecinin önümüzdeki Nisan ayından başlaması mümkündür” dedi.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda, Güney Kore'nin yeni tip koronavirüsün ortadan kaldırılması için İran'a 2 milyon dolarlık yardım sağlama kararı aldığını duyurmuştu

Büyükelçiliği tarafından atılan tweette, "Şimdiye kadar hızlı korona teşhis cihazı (RT-PCR) ve dezenfektan pompasından oluşan 200 bin dolar değrinde tıbbi yardımları İran'a teslim edilmiştir" ifadesine yer verilmişti.