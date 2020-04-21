Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu kötü mü?

NTV'nin haberine göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürüldü.

CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.

Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli ‘Daily NK’ adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.

Öte yandan Güney Kore hükümetinden bir yetkili Yonhap haber ajansına Kim’in sağlık durumunun ağır olmadığını söylerken, Kim Jong-un’un kalp damar sağlığı için bir ameliyat olduğu belirtildi.

Kim Jong-un’un 15 Nisan’da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il Sung’un doğum gününde düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinliğine katılmaması uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.