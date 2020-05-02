Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son fotoğrafları ortaya çıktı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kaynak: AA