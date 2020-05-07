Irak Meclisi'nden güvenoyu olan El-Kazimi'nin zor misyonu

Ramin Hüseyin Abadiyan - Irak'ta dün gece İstihbarat Kurumu Müdürü Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesi için güvenoylaması yapıldı. Böylece el-Kazımi’nin kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı.

Kabinede Savunma Bakanlığına General Cuma İnad, İçişleri Bakanlığına mevcut Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Maliye Bakanlığına Ali Abdulemir Allavi, Planlama Bakanlığına Halid Necim, İskan ve İmar Bakanlığına Nazenin Muhammed, Spor ve Gençlik Bakanlığına Adnan Dircal, Eğitim Bakanlığına Ali Hamdi, Ulaştırma Bakanlığına Nasır Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanlığına Nebil Kazım, Sağlık Bakanlığına Hasan Muhammed, Elektrik Bakanlığına Macid Mehdi, İletişim Bakanlığına Erkan Şahab ,Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına Adil Haşşuş, Su Kaynakları Bakanlığına Ali Mehdi Reşid ve Sanayi Bakanlığına Menhel Aziz seçildi.

Başbakan Kazimi ve güvenoyu alan 15 bakan, mecliste yemin ederek görevlerine başladı.

Güvenoyu oylaması sonucu Irak'ın yeni Başbakanı olan el-Kazimi yaptığı açıklamada, meclisin güvenoyu verdiğini belirterek “Halkımızın güvenini kazanmak için çalışacağımı vurgularken bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Irak'ın karşı karşıya kaldığı zorluklara göğüs germek, ülkemizin huzuru, refahı ve egemenliğini korumak için bütün siyasi güçlerin kenetlenmesini diliyorum” dedi.

El-Kazımi, kendi görevi döneminde, halkın karşı karşıya olduğu tüm ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarını çözmeye çalışacağını söyledi.

Mustafa el-Kazemi'nin yeni Irak Başbakanı olarak seçilmesi, bu ülkedeki Şii gruplar arasındaki birliği gösteriyor. Çünkü çoğu Şii gruplar el-Kazımi'nin kabinesini tam olarak destekledi. Hiç kuşkusuz eğer Şii partiler, gruplar ve akımların tam desteği olmasaydı, el-Kazemi'nin kabinesi Irak parlamentosunun güvenoyunu alamazdı.

El-Kazımi'nin kabinesi için güven oylaması yapılmadan önce bazı yabancı medya kuruluşları Şii gruplar arasında anlaşmazlık olduğunu iddia ediyordu. Ancak parlamentonun el-Kazımi'nin kabinesine güvenoyu vermesi Şiiler arasından birliği gösterdi.

Öte yandan el-Kazimi'nin güvenoyu alması Irak'ın ülke için kötü sonuçlara yol açabilecek 'siyasi boşluk' kriziyle karşılaşmasını engelledi. Başta ABD olmak üzere birçok dış güç Irak'ta siyasi boşluk yaratmaya çalışıyordu ancak onların hayalleri el-Kazimi'nin güvenoyu kazanmasıyla gerçek olamadı.

Irak'ta iktidar boşluğu ve sonuç olarak siyasi bir boşluğun olması durumunda, Amerikalıların ve bu ülkedeki Batılı ve Arap müttefiklerinin dış müdahale hacmi daha da artacaktır. Bu nedenle demokrasi ve oylamaya dayanan bir kabinenin kurulmasıyla Irak, istikrar ve huzura doğru ilerlemeye başladı.

Irak halihazırda ekonomik kriz ve Koronavirüs salgınıyla karşı karşıyadır ve bu sorunları çözmek için en kısa zamanda yeni bir başbakan seçilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Irak parlamentosunun el-Kazımi'nin kabinesine verdiği güvenoyunun, ekonomik sorunların yanı sıra bu ülkedeki korona salgınının neden olduğu krizlerin çözülmesine doğru bir başlangıç ​​olduğu söylenebilir.

Yeni başbakan olarak Mustafa Kazımi'ni görevi başında ayrıca Amerikan güçlerini Irak'tan çıkarmak gibi zorluklar beklediğini de gözardı edemeyiz.

El-Kazımi'nin diğer zor görevlerinden bir de Irak'ı en fazla önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleşmesi gereken seçimlere hazırlamaktır. El-Kazımi bunları yerine getirmek için partilerin ve siyasi akımların desteğinden yararlanmaktadır.