Irak’ın yeni Başbakanı görevi Abdulmedi’den devraldı

Irak yeni Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, yeni Başbakan Kazimi, Abdülmehdi’den hükümet başkanlığını devraldığı belirterek, “Hükümet Sarayı’nda düzenlenen devir teslim törenine eski ve yeni hükümetin bakanları da hazır bulundu” dedi.

Yeni hükümetin vatandaşlar için müreffeh bir yaşam sağlamak için çalışacağına dair mesaj veren ve ülkeyi muhafaza etmek için yemin içtiklerini kaydeden Kazimi, ülkenin karşı karşıya kaldığı güvenlik, ekonomik ve sağlık zorluklarına karşı göğüs gereceklerini söyledi.

Yeni hükümeti tebrik eden Abdülmehdi ise hükümetin barışçıl bir şeklide devir teslim edilmesinin bir demokrasi göstergesi olduğunu vurgulayarak, yeni kabinedeki bakanların kabiliyetli kişiler olduklarını ifade etti.

Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Kasım’da istifa eden Abdülmehdi’nin ardından Muhammed Allavi ve ardından Adnan Zurfi hükümet kurmakla görevlendirilmişti. Siyasi tarafların desteğini alamayan Allavi ile Zurfi görevi iade etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Rudaw