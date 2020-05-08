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8 May 2020 14:58

Irak’ın yeni Başbakanı görevi Abdulmedi’den devraldı

Irak’ın yeni Başbakanı görevi Abdulmedi’den devraldı

Irak Parlamentosu’nda güvenoyu alarak ülkenin yeni Başbakanı olan Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi, Kasım 2019’da istifa eden eski Başbakan Adil Abdülmehdi’den hükümet başkanlığını teslim aldı.

Irak yeni Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, yeni Başbakan Kazimi, Abdülmehdi’den hükümet başkanlığını devraldığı belirterek, “Hükümet Sarayı’nda düzenlenen devir teslim törenine eski ve yeni hükümetin bakanları da hazır bulundu” dedi.

Yeni hükümetin vatandaşlar için müreffeh bir yaşam sağlamak için çalışacağına dair mesaj veren ve ülkeyi muhafaza etmek için yemin içtiklerini kaydeden Kazimi, ülkenin karşı karşıya kaldığı güvenlik, ekonomik ve sağlık zorluklarına karşı göğüs gereceklerini söyledi.

Yeni hükümeti tebrik eden Abdülmehdi ise hükümetin barışçıl bir şeklide devir teslim edilmesinin bir demokrasi göstergesi olduğunu vurgulayarak, yeni kabinedeki bakanların kabiliyetli kişiler olduklarını ifade etti.

Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Kasım’da istifa eden Abdülmehdi’nin ardından Muhammed Allavi ve ardından Adnan Zurfi hükümet kurmakla görevlendirilmişti. Siyasi tarafların desteğini alamayan Allavi ile Zurfi görevi iade etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Rudaw

News Code 1886326

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