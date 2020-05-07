ABD Irak'a uyguladığı İran'dan elektrik ihalatı muafiyetini uzattı

Reuters'e göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'a Washington’un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti 4 ay daha uzattıklarını duyurud.

Pompeo, bu muafiyetin Mustafa Kazımi'nin başbakanlığındaki yeni Irak hükümetinde istikrar sağlamak için uzatıldığını iddia etti.

ABD Mart ayında da Irak’ın gaz ve elektrik için gerekli enerjiyi İran’dan ithal etmesine imkan tanıyan muafiyeti 1 ay süreyle uzatmıştı.

Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Mustafa Kazımi dün gece Irak meclisinin yaptığı oylamayla ülkenin yeni başbakanı olarak seçildi. Yeni kabine, oylamanın ardından yemin etti.