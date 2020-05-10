Irak'ın yeni Başbakanı İran'ın IŞİD ile mücadelesini takdir etti

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Mescidi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Kazımi ile yapılan görüşmede, ikili işbirliği, 1975 Cezayir anlaşması, bankacılık işbirliği, Hürremşehr-Basra demiryolu ve vize kolaylığı ilgili konuların üzerinde duruldu. Kazımi işbirliği vaadinde bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin IŞİD ile mücadelede gösterdiği çabalarını takdir etti.”

Mescidi, Başbakan Kazımi’nin İran ile Irak’ı iki dost ve kardeş ülke olarak tanımladığını söyledi.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

