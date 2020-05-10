Ruhani'den yeni Irak Başbakanı Kazımi'ye kutlama mesajı

İran Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi yeni görevi için tebrik ettiği ifade edildi.

Irak'ta yeni başbakan seçilen Kazımi'ye tebrik mesajı gönderen Ruhani, ikili ilişkilerin iki ülke halklarının menfaatleri ile bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi doğrultusunda daha da arttırlmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Başbakanı Kazımi ve ülke halkı için sağlık ve başarılar diledi.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.