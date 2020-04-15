El-Kazimi'den ABD'ye suçlama: Altyapımızı mahvetti

Al Alam TV kanalına göre, Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Krizlerin başbakanıyım fakat önündeki zorlukları yok edebilecek sihirli bir değneğe sahip değilim” dedi.

Yeni kabine için isimlerin belirlendiğini aktaran Kazimi, tüm siyasi gruplardan siyasi krizin üstesinden gelebilmek için işbirliği yapmasını istedi.

Kazimi, “Şu anda karşı karşıya olduğumuz sıkıntılar ve krizlerin kaynağı 2003'ten sonra kurulan yeni siyasi altyapıdır. ABD'nin Irak'ı işgali ülkenin siyasi altyapısını mahvetti” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Irak’taki askeri varlığı hakkında Kazimi, bu konuya ilişkin ciddi görüşmeler başlatacağını belirterek, Irak'ın anlaşmazlıkları çözen bir alan haline gelmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kazimi, Bağdat hükümetinin İslam ve Arap ülkeleriyle ortak çıkarlar temelinde ilişkilerinin devam etmesi gerektiğine inandığını kaydetti.