Lübnan topraklarının kurtuluşu Siyonistler için büyük bir hezimettir

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan ile direniş güçlerini işgalci rejim İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 20'inci yıl dönümü nedeniyle tebrik etti.

Abdüsselam attığı tweette, "İşgalcilerin tarihi hezimeti, Siyonist-Amerikan projelerinin art arda yenilgilerinin başlangacı ve Siyonist düşmanının kayıtsız şartsız sınır dışı edilmesi olarak bilinen Lübnan topraklarının kurtuluşunun 20’inci yıl dönümünü tebrik ederim" dedi.